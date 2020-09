Hace 74 años nacía Freddie Mercury, la voz de Queen

El vocalista había nacido en Zanzíbar, por entonces un protectorado británico, y desarrolló su carrera en Inglaterra. Fue uno de los mejores vocalistas de la historia del rock.

Freddie Mercury nació el 5 se septiembre de 1946 en la ciudad de Stone Town, en Zanzíbar, por entonces un protectorado británico, como Farrokh Bulsara.

Cuando tenía los 18 años debió emigrar junto a su familia a Inglaterra por la rebelión popular que dio lugar al nacimiento del Estado de Tanzania.

En Inglaterra, luego de trabajar de varios oficios y crear su propia línea de ropa, mientras cursaba estudios de arte, conoció al bajista Tim Staffell, que junto a Brian May y a Roger Taylor, era parte de Smile. Ya con Freddie como cantante, y con John Deacon en reemplazo de Staffell, nacía definitivamente Queen.

Freddie Mercury fue, quizá, el cantante con mejor registro vocal en la historia del rock, con una capacidad técnica cercana a las voces líricas. Ese talento vocal estuvo presente en cada canción que le tocó interpretar.

Como vocalista de Queen, fue también uno de los cantantes que más brilló por su manejo escénico, casi teatral y cercano al glam.

Este despliegue incansable nunca repercutió en su voz durante las actuaciones en vivo. Esa soltura sobre el escenario se contraponía a su marcada timidez y al perfil bajo que mantuvo durante toda su vida .

Además de ser un gran cantante y un pianista muy bueno, Freddie tenía un gran talento como compositor, que dejó reflejado en varios clásicos de Queen: “Bohemian Rapsody”, “Somebody to love”, “Good old fashioned lover boy”, “Love of my life”, “We Are the Champions”, “Killer Queeny” y “Crazy little thing called love”, entre otros .

La banda, con su coqueteo entre el rock y el glam, era un combo perfecto con la voz privilegia de Freddie y con Brian May. un guitarrista impregnado de hard rock, en primera línea. También fueron fundamentales en el grupo Roger Taylor, el otro duro de la banda, y el sofisticado bajista John Deacon. Además, lograban deliciosas armonías y arreglos vocales.

En los ’80 fueron menos rockeros que en la década anterior y se contagiaron del estilo cercano pop que imperó en esos años, aunque nunca perdieron el rumbo de su música. Mientras que en los últimos discos, en especial en “The Miracle”, volvieron a las fuentes.

En paralelo a la banda, en los ’80 Freddie lanzó un par discos en solitario, “Mr. Bad Guy” y “Barcelona”, este último en colaboración con la soprano española Montserrat Caballé. El disco simple homónimo, una colaboración entre ambos cantantes, fue la canción oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

Freddie Mercury no tuvo un predecesor en su estilo y tampoco se vislumbra a un artista de similares características en el presente. Luego de su muerte fue homenajeado por sus colegas en Wembley y Queen siguió, con algunas largas ausencias, en actividad con otros cantantes, pero nunca sonaron igual sin su voz.

