Tolhuin vuelve al ring con una noche histórica de boxeo

La ciudad de Tolhuin se alista para vivir una jornada inolvidable con la realización de un festival de boxeo que marcará un hito en su historia deportiva.

El anuncio se llevó a cabo en el SUM de la Casa del Deporte, donde se presentó oficialmente este evento impulsado por los clubes Fin del Mundo, Zeus Box y Jóvenes Argentinos TDF, junto a la Asociación Fueguina de Boxeo.

La velada tiene un significado especial: será el primer festival de boxeo en la localidad en más de tres décadas y el primero en este milenio, reflejando el crecimiento sostenido de la disciplina en el corazón de la isla.

Durante la presentación estuvieron presentes referentes del ámbito deportivo, entre ellos el entrenador Pedro Gómez; el presidente de la Asociación Fueguina de Boxeo, Ramón Galfrascoli; el campeón argentino Jonathan Flores; y Jorge Irala, representante de Jóvenes Argentinos TDF, quienes destacaron la importancia del evento para el desarrollo del boxeo local.

Este encuentro será el segundo festival del año en la provincia, tras una exitosa experiencia previa en Río Grande. Además, la jornada incluirá una exhibición de la escuela de boxeo local, donde más de 16 jóvenes entrenan bajo la guía del profesor Lucas Degiorgi, consolidando un espacio que continúa creciendo y sumando nuevos talentos.

La cartelera contará con boxeadores provenientes de distintos puntos del país y de Chile, lo que garantiza un espectáculo de alto nivel.

En el combate principal, Jonathan Flores —campeón argentino en la categoría hasta 69 kilos— se medirá ante un rival de la ciudad de La Plata, en una pelea que promete ser uno de los grandes atractivos de la noche.

El festival también busca posicionar a Tolhuin como un escenario destacado para el desarrollo de eventos deportivos, poniendo en valor el talento regional y fortaleciendo la proyección de nuevos deportistas.

La cita será el próximo 21 de marzo a partir de las 18 horas, en el Colegio Trejo Noel. Las entradas ya se encuentran disponibles y también podrán adquirirse el mismo día del evento.