Río Grande suma un nuevo espacio para la inscripción de donantes de médula ósea

El Hospital Regional de Río Grande puso en marcha el registro local de donantes de médula ósea, una iniciativa que permitirá a más vecinos incorporarse al sistema nacional de donación sin necesidad de realizar trámites fuera de la ciudad.

La tarea se lleva adelante a través del Servicio de Hemoterapia, donde el personal fue capacitado para efectuar la captación e inscripción de potenciales donantes, fortaleciendo así la atención y el acceso a este tipo de procedimientos.

El proceso comienza con una donación de sangre habitual, momento en el que también se obtiene una muestra adicional destinada al estudio de compatibilidad genética. Esa información es incorporada al registro nacional e internacional para colaborar en la búsqueda de pacientes que necesiten un trasplante.

Los interesados en sumarse deben tener entre 18 y 40 años, pesar más de 55 kilos y encontrarse en buen estado de salud. Además, no deben presentar enfermedades cardíacas, hepáticas ni infecciosas.

Desde el área destacaron que la respuesta de la comunidad ha sido positiva y remarcaron la importancia de ampliar el número de personas registradas, ya que cada nuevo donante puede convertirse en una oportunidad de vida para pacientes que atraviesan tratamientos complejos.

Actualmente ya se concretaron las primeras inscripciones de vecinos que decidieron incorporarse al registro tras realizar la correspondiente donación de sangre.