Docentes fueguinos anunciaron un paro de 48 horas tras rechazar la propuesta salarial

El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) resolvió realizar un paro provincial de 48 horas los días 20 y 21 de mayo, tras considerar insuficiente la última oferta salarial presentada en la mesa paritaria.

La determinación fue adoptada durante el Congreso Provincial del gremio, que contó con la participación de representantes y delegaciones de distintos puntos de Tierra del Fuego.

De acuerdo a lo expresado por el sindicato, las asambleas escolares desarrolladas durante los últimos días reflejaron un amplio rechazo a la propuesta, al entender que no responde a la situación económica que atraviesa el sector docente.

La medida impactará en las actividades escolares durante ambas jornadas, mientras continúan las discusiones salariales entre las partes.