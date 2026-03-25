La Vuelta de Tierra del Fuego: desafío extremo en el fin del continente

Del 3 al 5 de abril se pondrá en marcha una nueva edición de la tradicional Vuelta de Tierra del Fuego, la competencia de enduro más importante de Latinoamérica y una de las más exigentes del país. En su edición número 42, la prueba continúa consolidando su legado, manteniéndose vigente desde 1984 como un verdadero ícono del motociclismo off-road.

La carrera está destinada a motos y ATV (cuatriciclos), que partirán desde la ciudad de Río Grande con destino final en Ushuaia, atravesando Tolhuin en un recorrido marcado por la incertidumbre climática. Como cada año, los competidores deberán enfrentarse a las duras condiciones del otoño fueguino, donde el frío, el viento y la inestabilidad del tiempo se convierten en protagonistas.

Considerada una prueba de resistencia de alto nivel, la Vuelta exige al máximo tanto a pilotos como a máquinas. El trazado incluye sectores complejos, con ríos, barro y caminos desafiantes que no dan tregua a lo largo de todo el recorrido, sin pausas ni respiros.

En las últimas ediciones se destacaron nombres como Gastón Martínez en la categoría de motos y Daniel Cárdenas entre los cuatriciclos, quienes se perfilan nuevamente como referentes en una competencia que reúne a los mejores exponentes del enduro.

Para este año se espera una amplia participación de pilotos, tanto profesionales como aficionados, que buscarán superar uno de los desafíos más duros del calendario y escribir su nombre en la historia de una carrera que combina tradición, riesgo y pasión en el corazón de Tierra del Fuego.