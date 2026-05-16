Río Grande se prepara para vivir una nueva edición del festival “Cine en Grande”

La ciudad volverá a convertirse en escenario del cine nacional y patagónico con la llegada de la 9ª edición del Festival Nacional “Cine en Grande”, una propuesta que durante mayo ofrecerá proyecciones, talleres, muestras especiales y encuentros con destacadas figuras del ámbito audiovisual.

Las actividades se desarrollarán en distintos espacios culturales de Río Grande, entre ellos el Centro Cultural Yaganes, el complejo Cine Cinemas 4, el Museo Fueguino de Arte “Niní Bernardello” y el Bar 9420, consolidando al evento como uno de los encuentros cinematográficos más importantes del sur argentino.

En esta edición, el festival sumará la Selección Oficial Nacional de Cortometrajes de Estudiantes, destinada a producciones realizadas por alumnos de universidades, institutos y escuelas de cine, generando nuevas oportunidades para jóvenes realizadores de todo el país.

Además, participarán como jurados invitados el reconocido actor y director Jorge Sesán, conocido por sus trabajos en Pizza, birra y faso, Okupas y El Eternauta, junto a Merlina Molina Castaño, quien formó parte de producciones como Sublime y Las fieras.

La programación incluirá funciones especiales dedicadas al cine fueguino y patagónico, muestras de cortometrajes nacionales y binacionales, noches temáticas de terror y videoclips, además de capacitaciones vinculadas al diseño audiovisual, vestuario y nuevas herramientas tecnológicas aplicadas al cine.

Entre las propuestas destacadas aparecen los largometrajes “Mujeres rurales de Tierra del Fuego”, “Antártida Dominio Uno”, “Soberanos”, “Gatillero”, “Agua Negra” y la película de cierre “Nuestra tierra”. También habrá un conversatorio abierto sobre realización audiovisual encabezado por Jorge Sesán y Merlina Molina Castaño.

El festival es organizado por la Coordinación de Desarrollo Audiovisual dependiente de la Secretaría de Cultura de la Agencia de Innovación de Tierra del Fuego, y año tras año continúa fortaleciendo la producción audiovisual regional, promoviendo nuevas miradas y espacios de intercambio entre realizadores, estudiantes y público en general