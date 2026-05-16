Cuestionan la implementación del “goteo diario” por su impacto en las finanzas públicas

Desde el área económica provincial advirtieron sobre las dificultades técnicas, financieras y administrativas que implicaría aplicar un sistema de transferencia automática y diaria de fondos coparticipables a los municipios, tras el veto a la normativa recientemente aprobada.

El ministro de Economía, Alejandro Barrozo, sostuvo que el mecanismo “resulta inviable” y alertó que podría afectar el funcionamiento de servicios esenciales vinculados a salud, educación, seguridad, infraestructura y servicios públicos.

Según explicó el funcionario, el principal inconveniente radica en que no es posible determinar diariamente qué fondos enviados por Nación corresponden efectivamente a coparticipación municipal, debido a los procesos administrativos y de control que requieren validaciones previas antes de su distribución definitiva.

Además, desde los organismos técnicos y contables se señaló que un esquema automático podría derivar en transferencias incorrectas o comprometer partidas que cuentan con asignaciones específicas establecidas por ley.

En los fundamentos del veto también se planteó que un sistema rígido de “goteo diario” limitaría la capacidad financiera de la Provincia para responder ante situaciones de emergencia o contingencias económicas, poniendo en riesgo la continuidad de prestaciones esenciales para la población.

Otro de los puntos cuestionados es que la normativa avanzaría sobre facultades propias de la administración financiera del Poder Ejecutivo, alterando mecanismos de control previstos en la Constitución y en la legislación vigente.

Finalmente, se indicó que la decisión busca resguardar el equilibrio de las cuentas públicas y garantizar la continuidad operativa de los servicios básicos en un contexto económico complejo.