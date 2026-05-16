Destacan una importante colaboración para el Hospital Regional Río Grande

Desde el Hospital Regional Río Grande expresaron su agradecimiento a la administración del Aeropuerto de la ciudad por la donación de asientos destinados a distintos sectores del establecimiento sanitario.

El mobiliario será utilizado en el Hall Central y en el área de Guardia, espacios donde diariamente permanecen pacientes y acompañantes. La incorporación de estos elementos permitirá mejorar las condiciones de espera y brindar mayor comodidad a quienes asisten al hospital.

Autoridades de la institución resaltaron que este tipo de acciones solidarias fortalecen el vínculo entre organismos locales y representan un aporte significativo para continuar mejorando la atención y los servicios destinados a la comunidad.

Asimismo, valoraron el acompañamiento constante y el compromiso demostrado con el sistema de salud pública de Río Grande