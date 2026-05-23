ANSES: cuánto cobrarán AUH y Tarjeta Alimentar en junio de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en junio de 2026 un nuevo aumento para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), mientras que también continuarán vigentes los valores actualizados de la Tarjeta Alimentar.

De acuerdo a la actualización por movilidad, la AUH tendrá un incremento del 2,58%, llevando el monto total a $144.562 por hijo. Sin embargo, ANSES retiene el 20% mensual hasta la presentación de la Libreta, por lo que el pago directo será de aproximadamente $115.650 por menor.

En paralelo, la Tarjeta Alimentar mantendrá los montos definidos tras el último aumento aplicado en mayo:

Familias con un hijo: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres o más hijos: $149.425.

Titulares de la Asignación por Embarazo: $72.250.

De esta manera, quienes perciban AUH más Tarjeta Alimentar podrán recibir montos significativamente mayores dependiendo de la cantidad de hijos alcanzados por el beneficio