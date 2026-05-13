Agustín Coto encabezará la comisión que debatirá la reforma electoral en el Senado

El Senado de la Nación comenzará a debatir en los próximos días la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional y el senador por Tierra del Fuego, Agustín Coto, tendrá un rol clave al frente de la comisión encargada de analizar el proyecto.

La iniciativa incluye cambios en el sistema político y electoral, entre ellos la eliminación de las PASO, modificaciones en el financiamiento de campañas y el tratamiento del proyecto de “Ficha Limpia”, uno de los puntos que más discusión genera entre los distintos bloques parlamentarios.

Mientras el oficialismo busca avanzar con una reforma integral, sectores aliados reclaman que Ficha Limpia sea debatida por separado y advierten que no acompañarán un tratamiento conjunto de todas las iniciativas.

En ese escenario, Coto deberá conducir las negociaciones dentro de la comisión y buscar consensos en una Cámara Alta donde el Gobierno aún no tendría asegurados los votos necesarios para aprobar los cambios más sensibles de la reforma electoral.

El debate se perfila como uno de los temas políticos más importantes de las próximas semanas y volverá a poner en el centro de la escena las diferencias entre el oficialismo, la oposición y los espacios dialoguistas.