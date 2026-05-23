Más de 17 mil personas se postularon para 30 empleos petroleros en Tierra del Fuego

Una convocatoria laboral lanzada por una pyme del sector petrolero en Tierra del Fuego tuvo una repercusión inesperada y dejó al descubierto la enorme demanda de empleo que existe actualmente. La empresa Velitec buscaba incorporar apenas 30 trabajadores, pero en cuestión de días recibió más de 17 mil currículums de postulantes de distintos puntos del país.

Las vacantes estaban destinadas a diferentes áreas operativas y técnicas vinculadas a la actividad hidrocarburífera. El volumen de interesados superó ampliamente las expectativas de la firma, que debió reforzar el proceso de selección ante la cantidad de solicitudes recibidas.

El fenómeno también evidenció el atractivo que continúa teniendo la industria petrolera, especialmente por los salarios y las posibilidades de estabilidad laboral que ofrece el sector energético. Desde Tierra del Fuego y otras provincias miles de personas intentaron acceder a una de las vacantes disponibles.

La convocatoria generó un fuerte impacto en redes sociales y ámbitos laborales, donde muchos usuarios señalaron la dificultad para conseguir empleo y la importancia que adquieren este tipo de oportunidades en el actual contexto económico.