La Morelo y su cumbia explosiva junto a La Delio Valdez y Soledad

La voz que abraza generaciones, Marcela Morelo, regresa con una vibrante cumbia que reinterpreta su clásico “No Me Lastimes”, acompañada por La Delio Valdez y Soledad. Un homenaje sonoro que resuena en el corazón del cancionero argentino
Marcela Morelo, reconocida como LA MORELO, vuelve a deslumbrar al público argentino con un lanzamiento que celebra su legado musical.
La artista, con más de 27 años de trayectoria, se une a La Delio Valdez y Soledad Pastorutti para ofrecer una nueva versión de su emblemático “No me lastimes”, una canción que ha marcado momentos importantes en la vida de muchos, desde bodas hasta festivales. Esta colaboración no solo destaca la versatilidad de Morelo, sino que también demuestra su capacidad de reinventarse y conectar con nuevas generaciones.