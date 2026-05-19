Instalan 150 trampas para reforzar la vigilancia epidemiológica por hantavirus en Ushuaia

Equipos científicos y técnicos llevan adelante un amplio operativo de monitoreo ambiental en distintos sectores de Ushuaia y el Parque Nacional Tierra del Fuego, con la instalación de 150 trampas destinadas a la captura y análisis de roedores silvestres, en el marco de la investigación epidemiológica vinculada al reciente brote de hantavirus detectado en un crucero que realizó temporada en la ciudad.

Las tareas son desarrolladas por especialistas del Instituto Malbrán junto a profesionales de epidemiología, salud ambiental y ambiente, además de personal del Parque Nacional Tierra del Fuego.

Durante la primera jornada, las trampas fueron colocadas en áreas consideradas estratégicas desde el punto de vista ecológico y sanitario, incluyendo sectores del Parque Nacional y la reserva natural de Playa Larga.

El operativo es encabezado por biólogos especializados en hantavirus, quienes trabajan junto a equipos locales utilizando dispositivos metálicos especialmente diseñados para la captura segura de pequeños mamíferos.

Las inspecciones se realizarán durante tres días consecutivos. En cada recorrida, los especialistas relevarán las trampas instaladas y, en caso de capturas, los ejemplares serán trasladados a un laboratorio de campaña donde se efectuarán tareas de identificación y extracción de muestras biológicas.

Para garantizar condiciones seguras de trabajo, el personal utiliza equipamiento de protección de alta complejidad, incluyendo mamelucos descartables, guantes, protección ocular, mascarillas especiales y sistemas de respiración autónoma.

Posteriormente, las muestras obtenidas serán enviadas al Laboratorio Nacional de Referencia para hantavirus del Instituto Malbrán, en Buenos Aires, donde se realizarán análisis serológicos y estudios moleculares para profundizar la investigación científica y epidemiológica.

Desde el área sanitaria remarcaron que este trabajo permitirá fortalecer la vigilancia epidemiológica y obtener información clave para el seguimiento ambiental y sanitario del hantavirus en la región.