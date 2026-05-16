Falleció el joven que permanecía internado tras la explosión en una vivienda de margen sur

Luego de varios días de internación y pese a los esfuerzos médicos realizados, falleció el joven de 24 años que había resultado gravemente herido tras la explosión de una garrafa ocurrida el pasado fin de semana en una vivienda de la zona de Margen Sur, en Río Grande.

El joven había sufrido quemaduras de extrema gravedad y permanecía internado en terapia intensiva, con asistencia respiratoria y un cuadro crítico derivado de las lesiones ocasionadas por la explosión y la inhalación de gases calientes durante el incendio posterior.

El trágico hecho se produjo en una casa ubicada sobre pasaje Lauja, donde una pérdida de gas habría desencadenado la detonación que provocó importantes daños materiales en el inmueble. Personal de emergencia y efectivos policiales trabajaron en el lugar para asistir a la víctima y controlar la situación.

La noticia causó profundo pesar entre familiares, amigos y vecinos, quienes durante los últimos días habían acompañado con cadenas de oración y mensajes de apoyo ante el delicado estado de salud del joven.