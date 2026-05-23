Finalizó el operativo de vigilancia por hantavirus en Ushuaia

Especialistas sanitarios y técnicos concluyeron en Ushuaia un operativo de vigilancia epidemiológica y ambiental por hantavirus que se desarrolló durante cuatro jornadas en distintos sectores considerados de interés sanitario de la capital fueguina.

Las tareas incluyeron la colocación de trampas para la captura de roedores en áreas como el Parque Nacional Tierra del Fuego, la Reserva Playa Larga y el relleno sanitario municipal, con el objetivo de monitorear la posible presencia del ratón colilargo, principal reservorio del hantavirus en la región sur del país.

De acuerdo a los resultados preliminares obtenidos en el operativo, no se registraron capturas de ejemplares de esa especie. En el sector del relleno sanitario únicamente se detectó un roedor urbano, el cual no está vinculado a la transmisión del virus. No obstante, las muestras biológicas recolectadas serán enviadas al Instituto Malbrán, en Buenos Aires, donde se realizarán los análisis correspondientes para confirmar los resultados.

El trabajo fue llevado adelante por especialistas del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Malbrán junto a equipos técnicos de Epidemiología y Salud Ambiental, profesionales de biodiversidad y conservación, personal del Parque Nacional Tierra del Fuego y colaboradores del CADIC y la UNTDF, quienes aportaron información local sobre la población de roedores.

Desde el equipo técnico señalaron que la baja cantidad de capturas compatibles con ratón colilargo permite estimar, de manera preliminar, que actualmente la presencia de esa especie no sería significativa en las zonas monitoreadas.

Además del trabajo de campo, el operativo incluyó una instancia de capacitación en el Laboratorio del Hospital Regional Ushuaia para fortalecer las capacidades de diagnóstico molecular de hantavirus. La formación estuvo orientada a incorporar herramientas que permitan realizar estudios a nivel local y agilizar la respuesta ante eventuales casos sospechosos.