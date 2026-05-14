Mariel Zanini mantiene en suspenso el cronograma electoral para las elecciones del 9 de agosto

La jueza electoral de Tierra del Fuego, Mariel Zanini, decidió no avanzar por el momento con la publicación del cronograma oficial para las elecciones de convencionales constituyentes previstas para el próximo 9 de agosto, en un contexto marcado por planteos judiciales y falta de definiciones sobre el proceso electoral.

La situación generó preocupación en distintos sectores políticos de la provincia, que comenzaron a reclamar precisiones sobre los plazos para la presentación de alianzas, listas y candidaturas. Varias fuerzas ya realizaron presentaciones formales ante el Juzgado Electoral solicitando definiciones urgentes para poder organizar la participación en los comicios.

Desde la Justicia Electoral señalaron que el escenario actual presenta una situación de inestabilidad que impide avanzar con normalidad en la elaboración del calendario electoral, mientras continúan las consultas y análisis judiciales vinculados a la convocatoria.

A menos de tres meses de las elecciones, la falta de un cronograma oficial mantiene abierta la incertidumbre política en Tierra del Fuego y suma tensión alrededor del proceso de reforma constitucional impulsado en la provincia.