Los medicamentos deberán incorporar códigos QR en todo el país por disposición de la ANMAT

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica estableció que todos los medicamentos comercializados en Argentina deberán contar con códigos QR o sistemas bidimensionales similares en sus envases, con el objetivo de facilitar el acceso a información sanitaria actualizada y mejorar la seguridad de los pacientes.

La medida fue oficializada a través de la Disposición 2891/2026 publicada en el Boletín Oficial y alcanza a todas las especialidades medicinales, sin importar su origen o modalidad de venta. Los códigos permitirán acceder desde el celular a los prospectos vigentes aprobados por la ANMAT, además de información destinada tanto a profesionales de la salud como a pacientes.

Según se informó, los códigos QR deberán ubicarse principalmente en el envase secundario —como cajas o embalajes— y podrán incorporarse mediante impresión o etiquetas con tecnología antifraude. También podrán incluirse en el envase primario, es decir, el que está en contacto directo con el medicamento.

La normativa además prohíbe que estos códigos sean utilizados con fines publicitarios y exige que la información digital se mantenga permanentemente actualizada. Los laboratorios tendrán un plazo de seis meses para generar los códigos correspondientes y la implementación será progresiva para permitir el agotamiento del stock actual.