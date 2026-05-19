Presentan iniciativa para incorporar un tercer carril en el puente Mosconi

Un grupo de vecinos de la Margen Sur de Río Grande presentó un anteproyecto que propone sumar un tercer carril de circulación en el puente General Mosconi, con el objetivo de mejorar el tránsito vehicular y facilitar el paso de ambulancias, patrulleros y unidades de emergencia.

La propuesta contempla la ampliación de la estructura actual mediante la reconversión de uno de los espacios laterales en una vía de uso mixto. Según explicaron sus impulsores, el carril tendría prioridad para vehículos de emergencia, aunque también podría utilizarse para ordenar la circulación en horarios de mayor congestión.

El esquema planteado prevé modificar el sentido prioritario de circulación de acuerdo con las franjas horarias, buscando agilizar el tránsito entre la Margen Sur y el resto de la ciudad, especialmente durante los horarios de ingreso y salida laboral.

Los vecinos señalaron que el puente Mosconi es uno de los principales puntos de conexión de Río Grande y remarcaron la necesidad de generar alternativas que permitan reducir demoras y mejorar la seguridad vial.

Además, indicaron que el anteproyecto fue elaborado con asesoramiento técnico y ya fue presentado formalmente para su análisis.