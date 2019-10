Coldplay regresa con dos nuevas canciones: ‘Orphans’ y ‘Arabesque’

29/10/2019Coldplay regresa con dos nuevas canciones: ‘Orphans’ y ‘Arabesque’

Los dos temas pertenecen a un nuevo disco que la banda británica sacará al mercado el 22 de noviembre.

El regreso de Coldplay, desde su último disco ‘A Head Full of Dreams’ en 2015, ya es oficial y está muy cerca. El próximo 22 de noviembre la banda británica saca su nuevo trabajo: ‘Everyday life’. Como anticipo al disco han sacado dos canciones: ‘Orphans’ y ‘Arabesque’, de estilos muy diferentes.

‘Orphans’ es un tema que guarda la esencia musical de la banda, el mítico himno de pop que llena estadios. Cuenta con coros, luminosidad y un estribillo irresistible para ponerse a cantarlo.

Por su parte, ‘Arabasque’ cuenta con la participación del belga Stromae. Es una canción más oscura y osada, mucho menos comercial. El vocalista canta varios versos en francés y hay un solo de saxofón de un minuto de duración.

El nuevo y octavo álbum de estudio de Coldplay, ‘Everyday life’, tendrá dos partes: ‘Sunrise’ y ‘Sunset’. Esto explica la diferencia de las dos canciones ya publicadas, de estilos tan diferentes por lo que cada una pertenece a una parte del disco. En ‘Sunrise’ se encontrarán: ‘Sunrise’, ‘Church’, ‘Trouble in Town’, ‘BrokEn’, ‘Daddy’, ‘WOTW/POTP’, ‘Arabesque’ y ‘When I Need a Friend’. Mientras que en ‘Sunset’ se podrán escuchar: ‘Guns’, ‘Orphans’, ‘Èkó’, ‘Cry Cry Cry’, ‘Old Friends’, ‘Champion of the World’ y ‘Everyday Life’

