“Todo listo para ‘7 KM por Malvinas’: ya están abiertas las inscripciones”

En el marco de las actividades conmemorativas por la Causa Malvinas, se anunció la apertura de inscripciones para una nueva edición de la tradicional prueba atlética “7 KM por Malvinas”, organizada por el Centro de Veteranos de Guerra.

La jornada se desarrollará el próximo domingo 29 de marzo y contará con diversas propuestas pensadas para toda la comunidad.

La carrera principal tendrá su largada a las 11 horas y recorrerá el trayecto que une la Base Aeronaval con el Monumento a los Héroes de Malvinas, un circuito cargado de profundo valor simbólico que año tras año convoca a numerosos participantes.

Además, se llevará adelante una caminata recreativa destinada a personas adultas mayores, promoviendo la actividad física y el encuentro comunitario. A su vez, se sumará una propuesta de nado en aguas abiertas, ampliando las opciones para quienes deseen participar de esta jornada conmemorativa desde distintas disciplinas.

Las inscripciones se realizarán de manera online a través del enlace https://bit.ly/carreramalvinas⁠�, siendo requisito obligatorio la presentación de apto físico.

La iniciativa busca fortalecer el deporte, fomentar hábitos saludables y mantener viva la memoria colectiva, reafirmando el compromiso con la identidad y la Causa Malvinas.