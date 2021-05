El grupo “Rombai” lanza su single y video “Si tú no estás”

Rombai le canta a la añoranza en su rítmica canción “SI TÚ NO ESTÁS” junto a la cantante, compositora, productora e integrante del grupo Dame 5 Valentina Olguín. Esta colaboración ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música, y el video oficial se puede disfrutar en el canal de YouTube de Rombai.

Como es de público conocimiento Fer Vazquez, Rombai, sufrió un accidente automovilístico en los últimos días en la ciudad de Miami, situación que irrumpió en el ya plafinicado lanzamiento de su nuevo single. Respecto a lo sucedido Vazquez llevó tranquilidad a sus fans a través de sus redes sociales y declaró:

“En esta situación que me está tocando vivir, teniamos planificado el lanzamiento de una nueva canción, previa a mi álbum que está también próximo a salir. Charlando con mi equipo decidimos no postergar la salida, quiero estar lo más feliz y positivo posible y lanzar música me genera eso, no quiero dejar de hacerlo aunque obvio no era la situación que tenía pensada. Espero que les guste todas estas nuevas canciones que les voy a compartir con mucho amor”, concluyó.

Mientras tanto, Fer Vázquez, oriundo de Uruguay y vocalista de Rombai, interpreta en el video que extraña a su pareja desde el invierno neoyorkino, donde él aparece entre sitios icónicos como el puente de Brooklyn, Central Park, y el metro.

El coro de esta canción de la autoría de Fer, Valentina y su productor Dime Lauro, llegará a los corazones de todos los adoloridos y los enamorados que quieren dedicar una sentida cumbia a su ser amado que quisieran tener cerca: “Si tú no estás, nada es igual. No sé si aguanto que no me abraces más”.

“Si tú no estás” … le sigue al éxito “Cachondax” junto a Fer Palacios que nos pone a bailar mezclando influencias electrónicas con el sello inconfundible de Rombai.