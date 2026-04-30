Reforma constitucional en marcha: Tierra del Fuego abre un nuevo escenario institucional

La provincia de Tierra del Fuego comienza a transitar un proceso clave para su futuro político e institucional tras la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes, previstas para el próximo 9 de agosto. La iniciativa impulsa una reforma parcial de la Constitución con el objetivo de actualizar sus contenidos y adecuarlos a las demandas actuales de la sociedad.

El proyecto se apoya en una serie de transformaciones orientadas a mejorar la calidad institucional, reducir privilegios y optimizar el funcionamiento del Estado. En ese marco, se propone revisar estructuras históricas que han sido cuestionadas, como los cargos vitalicios, y avanzar hacia esquemas más equitativos y transparentes en la función pública.

Uno de los aspectos destacados es la intención de establecer límites a la permanencia en los cargos electivos, fijando un máximo de dos mandatos consecutivos. La medida busca fortalecer la alternancia democrática y evitar la concentración prolongada de poder, al tiempo que promueve la renovación de liderazgos.

La modernización administrativa aparece como otro eje central de la reforma. Se plantea la incorporación de herramientas digitales para simplificar trámites, reducir tiempos burocráticos y facilitar la relación entre el Estado y la ciudadanía. En paralelo, se propone redefinir las competencias entre la Provincia y los municipios para lograr una gestión más ordenada y eficiente.

En el ámbito judicial, el proceso contempla modificaciones orientadas a reforzar la independencia y la transparencia, incluyendo cambios en los mecanismos de selección de magistrados y la revisión de figuras permanentes dentro del sistema.

También se prevé avanzar en una reorganización del calendario electoral, con el objetivo de hacerlo más ágil y menos costoso, sin resignar garantías democráticas ni participación ciudadana.

Dentro de los lineamientos generales, la reforma incluye además la reafirmación de la soberanía sobre las Islas Malvinas, incorporándola de manera explícita en la Constitución provincial como parte del territorio fueguino.

Así, el proceso que se inicia no solo apunta a una actualización normativa, sino también a una redefinición del vínculo entre el Estado y la sociedad, con reglas más claras, instituciones más sólidas y una gestión orientada a los desafíos del futuro.

La elección de convencionales marcará el primer paso de este camino, en el que la ciudadanía tendrá un rol central al definir quiénes serán los encargados de debatir y establecer los cambios que delinearán la nueva etapa institucional de la provincia.