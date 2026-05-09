Explosión e incendio en una vivienda de Margen Sur: una mujer sufrió graves quemaduras

Momentos de tensión se vivieron este sábado, pasado el mediodía, en la calle Lauja al 200, en el barrio Miramar de la Margen Sur, luego de que vecinos alertaran sobre una explosión proveniente de una vivienda del sector.

Tras el llamado de emergencia, acudieron rápidamente al lugar unidades de Bomberos Voluntarios, efectivos policiales y una ambulancia. Debido a la gravedad de la situación, se activó el corredor sanitario hacia el Hospital Regional Río Grande para agilizar el traslado de una persona herida.

Al ingresar al domicilio, los equipos de emergencia encontraron a una mujer con importantes quemaduras en distintas partes del cuerpo. La víctima recibió asistencia inmediata y fue derivada de urgencia al nosocomio local.

La explosión también provocó un incendio en el interior de la vivienda, una construcción de pequeñas dimensiones y de material ligero. El fuego fue controlado por los bomberos, evitando que las llamas se propagaran.

Las autoridades trabajan para determinar las causas de la explosión y el incendio.