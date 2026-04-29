Deudas en alza: crece la morosidad y alerta sobre la economía familiar

La situación financiera de los hogares atraviesa un momento delicado, reflejado en un fuerte incremento de la morosidad en préstamos otorgados tanto por bancos como por fintech. Según datos recientes, el 14,3% de los créditos destinados a familias ya se encuentra en situación irregular, marcando un nivel récord en el sistema.

Este deterioro no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia sostenida. Los indicadores muestran que el incumplimiento en los pagos viene creciendo de manera constante durante más de un año, en un contexto donde el poder adquisitivo se ve presionado y el crédito se utiliza cada vez más para sostener el consumo cotidiano.

Entre los segmentos más afectados aparecen los préstamos personales y las tarjetas de crédito, que concentran los mayores niveles de atraso. En muchos casos, las familias recurren a estos instrumentos para cubrir gastos básicos, lo que incrementa el riesgo de sobreendeudamiento y dificulta la capacidad de pago a futuro.

El fenómeno también impacta en el comportamiento de las entidades financieras. Frente a este escenario, crece la cautela a la hora de otorgar nuevos créditos, mientras se multiplican estrategias para refinanciar deudas y evitar que más usuarios queden fuera del sistema.

En este contexto, la morosidad deja de ser solo un dato financiero para convertirse en un indicador social, que refleja las dificultades de amplios sectores para sostener sus compromisos económicos en un escenario cada vez más exigente.