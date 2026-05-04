SUTEF sostiene la retención de servicios desde el lunes 4 pese al anuncio del pago del material didáctico

El sindicato docente SUTEF ratificó que a partir del lunes 4 de mayo continuará con la retención de servicios en todas las instituciones educativas de la provincia, en reclamo por la demora en el pago del ítem correspondiente al material didáctico. La medida se mantendrá vigente hasta que se concrete el depósito adeudado, pese al anuncio oficial de que el monto será abonado en su totalidad.

Desde la organización gremial explicaron que el pago debía acreditarse el pasado 30 de abril, pero fue reprogramado para el 8 de mayo junto con los haberes mensuales, lo que generó un fuerte malestar entre los trabajadores de la educación.

En ese marco, señalaron que el incumplimiento repercute de manera directa en la economía de los docentes y acentúa la incertidumbre, en un contexto donde los salarios no registran actualizaciones desde hace varios meses.

Asimismo, remarcaron que la retención de servicios constituye una herramienta legal frente a la falta de cumplimiento de los compromisos asumidos, y subrayaron que la medida continuará hasta que la situación sea regularizada.

De este modo, el inicio de la semana estará marcado por dificultades en el normal desarrollo de las clases, a la espera de que se efectivice el pago comprometido.