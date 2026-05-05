Aerolíneas cambia su tarifa más económica: el carry on ahora se paga aparte

La línea aérea de bandera introdujo modificaciones en su tarifa más accesible para vuelos dentro del país. Desde ahora, quienes opten por el pasaje más barato solo podrán llevar un bolso pequeño o mochila, quedando excluida la valija de mano tradicional sin cargo.

El carry on, de hasta 8 kilos, pasa a ser un adicional pago que se abona por tramo, elevando el precio final del viaje para quienes necesiten más equipaje.

Esta actualización no afecta a los tickets ya comprados ni a los vuelos internacionales, y el beneficio de incluir equipaje en cabina se mantiene en las tarifas más altas.

La decisión se alinea con el modelo aplicado por aerolíneas de bajo costo, donde el valor inicial del pasaje es más bajo, pero los servicios se abonan por separado según las necesidades del pasajero.