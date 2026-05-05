Cabalgata histórica revive el antiguo traslado de correo policial

Un grupo de aproximadamente 13 jinetes emprendió una travesía a caballo que busca recrear una de las tareas más emblemáticas de otros tiempos: el traslado de correspondencia a cargo de la Policía de la Provincia.

El recorrido comenzó con un primer tramo hasta la estancia La Carmen, marcando el inicio de una experiencia que combina historia, tradición y espíritu de camaradería. A lo largo del trayecto, los participantes evocan aquellas jornadas en las que el correo era llevado a destino atravesando grandes distancias y condiciones adversas.

La cabalgata continuará su curso hasta alcanzar su destino final en la ciudad de Río Grande, donde se prevé el arribo el próximo 11 de mayo. Esta iniciativa no solo pone en valor el legado de quienes cumplieron esa función esencial, sino que también invita a mantener viva la memoria de una época en la que el compromiso y la vocación eran el motor de cada travesía.