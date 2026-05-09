Terminó detenido tras intentar retirar un iPhone de alta gama en un local de Río Grande

Un joven fue detenido en Río Grande luego de presentarse en un comercio de reparación de celulares de avenida San Martín para retirar un iPhone de alta gama, cuya propiedad no pudo justificar.

El episodio ocurrió en el local FAC celulares, donde el individuo había solicitado previamente el cambio de pantalla del equipo, una reparación valuada en casi medio millón de pesos.

De acuerdo a la información conocida, al momento de retirar el teléfono el joven no logró acreditar que el dispositivo le pertenecía ni tampoco pudo aportar la clave de acceso del celular, situación que despertó sospechas entre los trabajadores del comercio.

Cuando intentaron retenerlo hasta la llegada de la Policía, el sujeto emprendió una fuga que derivó en una persecución por distintas calles de la ciudad. Finalmente fue interceptado y detenido en la zona de Obligado al 900.

En el procedimiento intervino personal de la Comisaría Primera, que continúa con las actuaciones para esclarecer el origen del aparato y la situación judicial del implicado