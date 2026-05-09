Nuevo sistema de subsidios para garrafas: requisitos y cómo realizar la inscripción

Las personas que utilizan garrafas en sus hogares deberán realizar una nueva inscripción para continuar accediendo a la asistencia económica destinada a la compra de gas envasado durante 2026.

El beneficio, que anteriormente funcionaba bajo el Programa Hogar, pasó a integrarse al Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), una plataforma que centraliza la ayuda estatal vinculada a los servicios energéticos y que incorpora nuevos controles sobre la situación económica y patrimonial de cada familia.

La inscripción se realiza de manera online mediante la plataforma oficial de subsidios energéticos o desde la aplicación Mi Argentina. Para completar el trámite, los usuarios deben ingresar con su cuenta personal, cargar los datos del grupo familiar y declarar que la vivienda no posee conexión a la red de gas natural.

Entre los requisitos establecidos para acceder al subsidio se encuentran no superar los límites de ingresos definidos por el sistema de segmentación energética, contar con DNI vigente y disponer de una cuenta bancaria o billetera virtual donde se acreditará el reintegro. Además, el sistema evaluará bienes patrimoniales como vehículos, propiedades y otros activos registrados a nombre de los solicitantes.

También se informó que quienes ya recibían el beneficio deberán actualizar su información para evitar la suspensión de la asistencia.

Otra de las modificaciones implementadas este año es la modalidad de pago. El subsidio dejará de abonarse por adelantado y pasará a funcionar mediante reintegros posteriores a la compra de la garrafa, acreditados en cuentas bancarias o billeteras virtuales habilitadas.

Las autoridades recomendaron realizar la inscripción con anticipación, especialmente de cara a la temporada de bajas temperaturas, cuando aumenta el consumo de gas envasado en distintos hogares del país