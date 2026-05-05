Talento Fueguino: nueva edición del Pre-Festival Folklórico convoca a artistas locales

La escena cultural local se prepara para un nuevo encuentro y proyección artística con la realización del Pre-Festival Folklórico en la Patagonia, un certamen que busca destacar a músicos de la región.

La cita será el próximo 29 de mayo en la Casa de la Cultura, donde intérpretes y compositores presentarán obras originales dentro del género folklórico. El evento no solo funcionará como vidriera para el talento local, sino también como instancia clasificatoria para el reconocido Festival Folklórico en la Patagonia que se desarrolla en Punta Arenas, Chile.

Esta propuesta, se afianza como un espacio clave para el desarrollo de nuevos artistas. Además de la competencia, el encuentro promete una noche cargada de música y raíces, fortaleciendo el intercambio cultural entre distintas localidades reafirmando el valor del folklore como expresión viva de la región.