Tragedia en Ruta 3: un joven murió tras un violento choque contra una columna

Un grave accidente de tránsito se registró este lunes 4 de mayo por la tarde sobre la Ruta Nacional N° 3, a la altura del monumento al Cristo, en la ciudad de Río Grande.

El siniestro ocurrió alrededor de las 14:30 horas, cuando un Volkswagen Gol gris, por causas que aún son materia de investigación, perdió el control y terminó impactando violentamente contra una columna de alumbrado público en cercanías del ingreso al barrio Las Barrancas.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del rodado fue asistido en el lugar y trasladado al Hospital Regional Río Grande para recibir atención médica. En tanto, el acompañante, un joven de 20 años, falleció en el lugar producto de las graves lesiones sufridas.

En el sitio trabajaron efectivos de la Policía Provincial, personal de Bomberos Voluntarios y servicios de emergencia, quienes llevaron adelante las tareas de asistencia y resguardo de la zona.

La intervención quedó a cargo del Juzgado de Instrucción de turno, mientras se desarrollan las pericias correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el trágico hecho.