Fuerte caída en la cantidad de afiliados a prepagas por el aumento de las cuotas

Un informe privado reveló que más de 742 mil personas dejaron de estar afiliadas a empresas de medicina prepaga en Argentina durante los últimos dos años, en un contexto marcado por los fuertes incrementos en las cuotas y la pérdida del poder adquisitivo de muchas familias.

El relevamiento advierte que el aumento sostenido de los costos obligó a miles de usuarios a reducir gastos y priorizar otros servicios esenciales, lo que derivó en una importante caída en la cantidad de afiliados al sistema privado de salud. En muchos casos, los usuarios optaron por regresar a obras sociales o directamente abandonar la cobertura privada.

La situación se profundizó especialmente tras las subas registradas en 2024 y 2025, cuando numerosas empresas aplicaron incrementos mensuales que superaron ampliamente la evolución de los salarios. Esto generó dificultades para sostener planes familiares, coberturas integrales y servicios médicos de mayor complejidad.

Especialistas del sector señalan que la disminución de afiliados también impacta en clínicas, sanatorios y profesionales de la salud, debido a la reducción de ingresos y al incremento de la demanda sobre el sistema público.

Mientras tanto, crece la preocupación entre usuarios por el futuro de la atención médica privada y por la continuidad de tratamientos, estudios y prestaciones esenciales para miles de pacientes en todo el país