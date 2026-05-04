Violento episodio con arma blanca en Río Grande: detienen a un sospechoso tras un allanamiento

Un grave hecho de violencia se registró este sábado en Río Grande y derivó en un operativo policial que culminó con la detención de un hombre en las últimas horas.

El incidente ocurrió en la intersección de las calles Rafaela Ishton y Minkiol, donde efectivos que realizaban tareas de prevención detectaron a tres individuos saliendo de un sector descampado. Al intervenir, constataron que uno de ellos presentaba heridas compatibles con un ataque con arma blanca.

La víctima relató haber sido agredida con un cuchillo y perder el conocimiento tras el ataque. Fue asistida en el lugar y luego trasladada en ambulancia a un centro de salud para su atención.

En ese contexto, los otros dos hombres intentaron retirarse al notar la presencia policial, pero fueron rápidamente interceptados. Ambos, de 18 años, quedaron aprehendidos en el lugar.

Como parte de la investigación, durante la jornada del domingo se llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Sarmiento al 3000, con intervención del Juzgado de Instrucción N.º 3 del Distrito Judicial Norte. El procedimiento arrojó resultados positivos y permitió la detención de un hombre de 37 años, quien quedó a disposición de la Justicia.

La causa continúa en curso mientras se avanza en el esclarecimiento total de lo sucedido.