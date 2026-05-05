Mayo suma otro fin de semana largo: cuándo será y qué feriados quedan en 2026

El calendario de 2026 continúa ofreciendo oportunidades para descansar y organizar escapadas. Tras el inicio del mes con el feriado por el Día del Trabajador, mayo tendrá un nuevo fin de semana largo hacia su cierre.

La próxima fecha clave será el lunes 25 de mayo, cuando se conmemora el Día de la Revolución de Mayo. Al caer en lunes, permitirá un descanso extendido de tres días, desde el sábado 23 hasta el lunes inclusive.

De esta manera, mayo se convierte en uno de los meses con doble oportunidad para hacer una pausa en la rutina, ya que también comenzó con un fin de semana largo gracias al feriado del 1° de mayo.

Además, el calendario nacional ya tiene definidos otros fines de semana largos a lo largo del año, entre ellos los de junio, agosto, octubre y diciembre, varios de los cuales también permitirán planificar viajes o actividades con anticipación.

Así, 2026 se perfila como un año con múltiples “mini vacaciones”, impulsadas tanto por feriados inamovibles como por fechas estratégicas que caen cerca del fin de semana.

Los fines de semana largos que quedan en 2026

– Mayo: del sábado 23 al lunes 25 de mayo.

Junio: del sábado 13 al lunes 15, por el traslado del feriado del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

– Julio: del jueves 9 al domingo 12, por el Día de la Independencia y el feriado puente del viernes 10.

– Agosto: del sábado 15 al lunes 17, por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

– Octubre: del sábado 10 al lunes 12, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

– Noviembre: del sábado 21 al lunes 23, por el Día de la Soberanía Nacional.

– Diciembre: del sábado 5 al martes 8, por el día no laborable y el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Feriados inamovibles que quedan en 2026

– 25 de mayo

– 20 de junio

– 9 de julio

– 8 de diciembre

– 25 de diciembre

Feriados trasladables

– 15 de junio (por el 17 de junio)

– 17 de agosto

– 12 de octubre

– 23 de noviembre (por el 20 de noviembre)

Días no laborables

– 10 de julio

– 7 de diciembre