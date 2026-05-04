Salarios y ayuda didáctica se abonarán el 7 de mayo

En un contexto económico complejo a nivel nacional, se confirmó que el próximo jueves 7 de mayo se realizará el depósito de los haberes correspondientes al sector público, junto con el pago total de la Ayuda Material Didáctico anual destinada a docentes.

Gracias a una administración ordenada de los recursos, este beneficio será acreditado en una sola cuota, reconociendo la tarea que llevan adelante educadores y educadoras en la formación de niños, niñas y jóvenes en la provincia.

Además de los salarios de la Administración Pública, también se incluirán en el cronograma los pagos correspondientes a planes y pensiones RUPE, Vejez y Tarjeta Bienestar, así como los haberes de los distintos poderes del Estado, entes descentralizados, veteranos de guerra y establecimientos educativos de gestión privada.

Los montos estarán disponibles a partir de las 00:00 horas del viernes 8 de mayo, quedando acreditados en las cuentas de los beneficiarios.

Se prevé continuar con una política de administración eficiente de los recursos, con el objetivo de cumplir en tiempo y forma con las obligaciones y sostener el funcionamiento de los distintos sectores.