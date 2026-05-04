Denuncia internacional por el proyecto petrolero en Malvinas

La Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur presentó una denuncia ante la Autoridad de Valores de Israel contra la firma Navitas Petroleum Limited Partnership, en relación con su participación en el desarrollo hidrocarburífero “Sea Lion”, ubicado en aguas cercanas a las Islas Malvinas.

La acción sostiene que la compañía habría omitido o distorsionado información relevante al momento de comunicar a sus inversores los riesgos legales, diplomáticos y geopolíticos vinculados a la iniciativa. Según se detalla, el proyecto se lleva adelante sin autorización de la Argentina, en una zona atravesada por una disputa de soberanía reconocida a nivel internacional.

En ese marco, se advierte que la empresa habría minimizado el posicionamiento argentino frente a estas actividades. De hecho, desde la Cancillería se había manifestado el rechazo a la decisión de avanzar con la inversión, recordando que cualquier explotación de recursos sin autorización en ese territorio es considerada ilícita tanto por la normativa nacional como por principios del derecho internacional.

La presentación también solicita que el organismo israelí evalúe si la firma incumplió con su obligación de informar hechos relevantes al mercado, como las objeciones formales de la Argentina, las sanciones vigentes y las advertencias oficiales sobre eventuales consecuencias diplomáticas.

Desde el ámbito provincial remarcaron que el planteo trasciende lo estrictamente empresarial, ya que involucra la defensa de los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Asimismo, se subraya que las actividades en cuestión se contraponen a las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconocen la existencia de una controversia de soberanía y exhortan a evitar acciones unilaterales mientras el diferendo permanezca sin resolución.

Por último, se expresó la expectativa de que las autoridades regulatorias israelíes actúen en línea con los estándares internacionales de transparencia y con el respeto al derecho vigente, en un contexto que combina intereses económicos con implicancias geopolíticas de largo alcance.