Empleadas domésticas en Tierra del Fuego cobrarán salarios más altos por zona desfavorable

Las trabajadoras y trabajadores de casas particulares de Tierra del Fuego recibirán durante los próximos meses una actualización salarial con valores superiores al resto del país debido al adicional por zona desfavorable que rige en la región patagónica.

La nueva escala salarial acordada para el sector contempla aumentos escalonados entre abril y julio de 2026, junto con la incorporación de sumas no remunerativas al sueldo básico. En el caso de Tierra del Fuego, los haberes se incrementan además con un adicional del 31%, beneficio que alcanza a quienes prestan servicios en la provincia.

Los incrementos se aplicarán de manera progresiva: 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio. Con estas actualizaciones, el salario mensual para la categoría de tareas generales en mayo quedó establecido en $435.201 con retiro y $481.109 sin retiro a nivel nacional, montos que en Tierra del Fuego se incrementan por el adicional de zona desfavorable.

En tanto, para julio de 2026 los básicos nacionales ascenderán a $458.053 con retiro y $505.302 sin retiro, también sujetos al plus patagónico correspondiente.

Con esta actualización, las empleadas domésticas que realizan tareas generales tendrán salarios considerablemente más altos que los fijados a nivel nacional. El adicional impacta tanto en trabajadores con retiro como sin retiro y también se aplica sobre el valor por hora.

La medida alcanza a todas las categorías del régimen de casas particulares, incluyendo cuidado de personas, caseros, supervisores y personal para tareas específicas. Los incrementos se aplicarán de manera progresiva hasta julio, mes en el que volverán a actualizarse los valores mínimos del sector.

Desde el ámbito laboral recordaron además la importancia de registrar correctamente a las trabajadoras, ya que el empleo formal garantiza acceso a aportes jubilatorios, obra social, cobertura por accidentes y otros derechos laborales establecidos por ley