Subsidio al gas: buscan reorganizar el sistema y mejorar su alcance

Autoridades provinciales avanzan en la revisión del esquema de subsidios al gas envasado (GLP), con el objetivo de optimizar su funcionamiento y garantizar una distribución más equitativa entre los usuarios.

En ese marco, se llevó adelante un encuentro con vecinos del sector Andorra, donde se analizaron distintas problemáticas vinculadas al acceso al servicio y a la aplicación del beneficio. Durante la reunión, se destacó que más del 80% del subsidio al gas es sostenido con recursos provinciales, lo que refuerza la necesidad de ordenar el sistema para que llegue de manera efectiva a quienes realmente lo necesitan.

Además, se planteó que si bien la normativa contempla a quienes no cuentan con conexión a la red de gas, existen diversas situaciones particulares, como familias que no pueden afrontar los costos de instalación o casos en los que el nivel de ingresos no justificaría la asistencia.

En ese sentido, se aclaró que no se prevé una quita generalizada de subsidios, sino un análisis caso por caso que permita una asignación más justa del beneficio. También se valoró el diálogo directo con los vecinos como herramienta clave para conocer las realidades de cada sector y diseñar respuestas acordes, especialmente ante la llegada del invierno.

Por último, se solicitó a referentes barriales la elaboración de un listado actualizado de beneficiarios y se informó que se trabaja en alternativas complementarias que faciliten el acceso a la conexión domiciliaria a la red de gas, teniendo en cuenta las particularidades del Valle de Andorra y las dificultades que enfrentan muchas familias para concretar estas obras.