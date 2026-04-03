“La vigilia, un encuentro de memoria y abrazo colectivo en Río Grande”

El intendente Martín Perez destacó el profundo significado de la tradicional Vigilia por el 44° aniversario de la Gesta de Malvinas, donde miles de vecinos y vecinas se reunieron para rendir homenaje a los veteranos y a quienes dieron su vida por la Patria.

En el marco del 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, la comunidad de Río Grande volvió a congregarse en una jornada cargada de emoción, reafirmando el compromiso con la memoria, la historia y la soberanía nacional.

Durante la ceremonia, el jefe comunal acompañó a los excombatientes junto a autoridades, instituciones y familias riograndenses, en un acto atravesado por el respeto y el reconocimiento. Una vez más, la ciudad se unió para mantener viva la Causa Malvinas como un símbolo de identidad y lucha.

En sus palabras, Perez remarcó que el 2 de abril representa mucho más que una fecha conmemorativa: es un momento de encuentro y de cercanía con los veteranos, quienes forman parte de la vida cotidiana de la ciudad.

Asimismo, resaltó la participación activa de la comunidad durante toda la Semana de Malvinas, poniendo en valor el fuerte sentido de pertenencia que distingue a Río Grande como una ciudad profundamente comprometida con esta causa.

El intendente también subrayó la importancia de avanzar con la construcción del edificio permanente de la Carpa de la Dignidad, un espacio pensado para preservar la memoria colectiva y fortalecer el vínculo de las nuevas generaciones con la historia.

Para finalizar, reafirmó que el sentimiento malvinero forma parte de la identidad riograndense, destacando que se trata de un compromiso que trasciende a los veteranos y se sostiene en todo un pueblo que mantiene viva la memoria y continúa defendiendo la soberanía.