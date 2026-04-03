Río Grande: multitudinario desfile por Malvinas con más de 200 instituciones

En el marco del 44° aniversario de la Gesta de Malvinas, la ciudad de Río Grande vivió una jornada cargada de emoción y compromiso, donde más de 200 instituciones participaron del tradicional desfile del 2 de abril para rendir homenaje a los veteranos y a quienes dieron su vida por la patria.

La comunidad educativa tuvo un rol central en la conmemoración. Jardines de infantes, escuelas de todos los niveles, institutos terciarios y universidades desfilaron junto a estudiantes, docentes, directivos y familias, reafirmando la importancia de mantener viva la memoria colectiva y transmitir la Causa Malvinas a las nuevas generaciones.

También dijeron presente organizaciones sociales, civiles y áreas municipales, sumando una amplia representación de la comunidad. Entre ellas, se destacaron agrupaciones vinculadas a la causa Malvinas, centros de jubilados, asociaciones civiles y comunidades originarias, que acompañaron con respeto y orgullo a los excombatientes.

El desfile incluyó además a instituciones dedicadas a la inclusión, centros educativos especiales y espacios de atención a personas con discapacidad, reflejando una participación diversa y comprometida. A esto se sumaron comedores, merenderos, entidades deportivas, culturales y agrupaciones del ámbito rural y automotor.

Las Fuerzas Armadas y de Seguridad formaron parte del acto, mientras que distintas áreas del Municipio acompañaron la jornada con su presencia institucional. El cierre estuvo a cargo del BIM N°5, junto al intendente Martín Perez.

De esta manera, Río Grande volvió a demostrar su fuerte vínculo con la Causa Malvinas, en una jornada que no solo rindió homenaje a los héroes, sino que también reafirmó el reclamo de soberanía y el compromiso de toda una comunidad con su historia.