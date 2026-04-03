Paritaria UOCRA 2026: aumentos, sumas no remunerativas y claves del acuerdo hasta mayo

La Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) cerró un nuevo esquema de actualización salarial para 2026 que combina subas en los básicos con pagos no remunerativos, en un contexto de revisiones periódicas para sostener el poder adquisitivo de los trabajadores.

El acuerdo abarca los meses de marzo, abril y mayo, tomando como base los incrementos ya aplicados en el inicio del año, y suma una serie de medidas complementarias que impactan directamente en el ingreso final de los empleados del sector.

Puntos principales del aumento

Incrementos iniciales acumulativos: se aplicaron subas del 2% en enero y 1,8% en febrero, que sirven como base para los salarios desde marzo.

Ajustes escalonados: el esquema prevé nuevos incrementos a lo largo de marzo, abril y mayo, sujetos a revisión según la evolución económica.

Sumas no remunerativas: se establecieron pagos fijos mensuales que no se incorporan al salario básico, pero refuerzan el ingreso de bolsillo.

Diferenciación por zona: los montos varían según la región, particularmente en Tierra del Fuego, los montos son más elevados debido al costo de vida y a las condiciones propias de la actividad.

Impacto por categoría: las cifras finales dependen de la categoría laboral (oficial, medio oficial, ayudante, entre otras).

Bonos y adicionales: el acuerdo incluye compensaciones extraordinarias que se liquidan junto con los haberes.

Revisión permanente: las partes acordaron mantener abiertas las negociaciones para aplicar nuevos ajustes si la situación económica lo requiere.

En cuanto a los salarios, las escalas continúan mostrando diferencias marcadas según la región.

En el sur del país, un oficial puede superar los $9.000 por hora, mientras que un ayudante se ubica por encima de los $7.800, sin contar adicionales ni sumas extraordinarias.

Las sumas no remunerativas, por su parte, representan un componente clave del acuerdo. Aunque no impactan en conceptos como aguinaldo o indemnización, permiten mejorar el ingreso mensual en el corto plazo, especialmente en zonas donde el costo de vida es más elevado.

Desde el sector remarcan que este tipo de acuerdos busca equilibrar la necesidad de recomponer salarios con la realidad de la actividad de la construcción, que presenta variaciones constantes. Por eso, se espera que en los próximos meses continúen las revisiones y posibles actualizaciones.

De esta manera, la paritaria UOCRA 2026 se mantiene en movimiento, con un esquema flexible que combina aumentos y sumas adicionales para acompañar la evolución de la economía y proteger el ingreso de los trabajadores.