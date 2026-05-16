Comienza el reempadronamiento del programa “Leña para tu Hogar” 2026

Del 18 al 20 de mayo se llevará adelante el reempadronamiento del programa “Leña para tu Hogar” 2026, una propuesta destinada a acompañar a familias que no cuentan con conexión a la red de gas natural durante la temporada invernal.

La atención será presencial de 9:30 a 13:30 horas en la Casa Municipal ubicada en Portolán 465, donde las personas interesadas podrán realizar la inscripción correspondiente para postularse al beneficio.

Para completar el trámite deberán presentar fotocopia del DNI, constancia de CUIL impresa y Certificación Negativa de ANSES impresa. Además, en el lugar se entregará un formulario en carácter de declaración jurada que deberá completarse al momento.

Entre las condiciones establecidas para acceder al programa, se contempla no poseer más de un vehículo registrado a nombre del grupo familiar.

Desde la organización recordaron que la inscripción corresponde únicamente a una instancia de postulación y que el acceso al beneficio estará sujeto al cumplimiento de los requisitos y la evaluación correspondiente.

La iniciativa busca brindar acompañamiento a hogares de la ciudad que atraviesan dificultades para calefaccionarse durante los meses de bajas temperaturas, garantizando el acceso a recursos esenciales en invierno.