Abren inscripciones en Tolhuin para capacitaciones en gastronomía y hotelería

Se encuentran abiertas las inscripciones para nuevas capacitaciones orientadas al sector gastronómico y hotelero en la ciudad de Tolhuin. Las propuestas están dirigidas tanto a personas con experiencia laboral en el rubro como a quienes buscan adquirir herramientas para incorporarse al mercado laboral.

Los cursos disponibles serán de Mozos y Camareras, y de Servicio de mucama/mucamo, con inicio previsto para el próximo 26 de mayo. Las actividades se desarrollarán mediante encuentros presenciales y prácticos en las instalaciones de la Hostería Kaiken, en un trabajo conjunto con UTHGRA y el acompañamiento de la firma Súper Limp.

Las jornadas de formación se llevarán adelante los días 26 y 28 de mayo, además del 2 y 4 de junio. El curso de servicio de mucama/mucamo se dictará de 14 a 16 horas, mientras que la capacitación para Mozos y Camareras tendrá lugar de 16 a 18 horas.

Durante la formación destinada al servicio de salón se trabajarán contenidos vinculados a organización de espacios, estilos de atención, toma de pedidos, servicio de mesa, manipulación de bandejas y nociones básicas de maridaje. Por su parte, el curso orientado al área hotelera incluirá temas relacionados con limpieza y desinfección, armado de habitaciones, manejo de productos específicos, lavandería y estándares de calidad.

Los cupos serán limitados y las inscripciones permanecerán abiertas hasta el viernes 22 de mayo. Las personas interesadas podrán acercarse de 9 a 16 horas a la delegación ubicada en Pedro Oliva 526 de Tolhuin o realizar consultas al WhatsApp 2964-465710