La Policía de Tierra del Fuego celebró 141 años de historia y servicio a la comunidad

La Policía de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS conmemoró este martes su 141° aniversario con un acto oficial que reunió a integrantes de las Fuerzas de Seguridad, autoridades provinciales y municipales, familiares y vecinos que acompañaron la ceremonia.

El evento contó con la presencia de funcionarios y representantes de distintos organismos, entre ellos el viceministro de Coordinación de Gabinete, Gonzalo Valenzuela; el ministro de Educación, Pablo López Silva; el secretario de Estado Federico Giménez; el jefe de la Policía Provincial, Jacinto Rolón; y el director del Servicio Penitenciario, Ariel Ciares. También participaron legisladores, concejales, miembros del Poder Judicial, personal de las Fuerzas Armadas, retirados de las fuerzas de seguridad y Veteranos de Guerra.

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos y condecoraciones a efectivos policiales por su desempeño y compromiso en tareas vinculadas a la protección de la comunidad.

En su discurso, el jefe de Policía, Jacinto Rolón, recordó que el 12 de mayo de 1885 se firmó el decreto que designó al primer jefe policial de la región insular, hecho que marcó el nacimiento de la institución fueguina. Además, destacó el crecimiento y la consolidación de la fuerza a lo largo de los años.

Rolón señaló que la Policía continúa trabajando para responder a las demandas actuales en materia de seguridad, haciendo foco en la capacitación permanente y en el despliegue territorial para fortalecer el vínculo con la comunidad.

Asimismo, resaltó el trabajo de hombres y mujeres que integran la institución y que diariamente cumplen tareas de prevención, asistencia e investigación, muchas veces poniendo en riesgo su propia vida para ayudar a los vecinos.

En el marco del aniversario también se celebró el egreso de la segunda promoción de técnicos superiores en Seguridad Pública y Ciudadana, hecho que fue valorado como un avance importante en la profesionalización de la fuerza.

Finalmente, el jefe policial felicitó a los efectivos distinguidos y a los nuevos graduados, convocándolos a continuar trabajando con compromiso y responsabilidad para fortalecer la paz social en toda la provincia