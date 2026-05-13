Crece la preocupación por el brote de hantavirus y el Malbrán llegará a Ushuaia para investigar

La preocupación por el brote de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius continúa creciendo y las autoridades sanitarias nacionales intensifican las tareas de investigación en Ushuaia para intentar determinar el origen de los contagios.

Especialistas del Instituto Malbrán llegarán este viernes 15 de mayo a Tierra del Fuego para realizar estudios epidemiológicos y trabajos de campo orientados a detectar posibles focos de circulación del virus, en medio de una situación que ya generó alerta internacional tras la confirmación de varios casos y fallecimientos relacionados con la embarcación.

Según trascendió, los equipos técnicos buscarán reconstruir los movimientos realizados por pasajeros y tripulantes antes del embarque, además de relevar distintos sectores de Ushuaia para descartar posibles fuentes de exposición al virus y avanzar en la identificación del origen del brote.

El caso mantiene en alerta a organismos de salud de distintos países debido a que los pasajeros y tripulantes involucrados pertenecen a varias nacionalidades y realizaron escalas internacionales durante el viaje.