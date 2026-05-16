Recomendaciones para proteger a las mascotas durante los días de frío

Con la llegada de las bajas temperaturas y las primeras jornadas intensas del invierno, especialistas en cuidado animal difundieron una serie de recomendaciones destinadas a proteger la salud y el bienestar de las mascotas.

Entre los principales consejos, se destaca la importancia de brindar a perros y gatos un espacio cálido, seco y protegido del viento, la lluvia y la nieve, evitando que permanezcan durante mucho tiempo a la intemperie. También se sugiere acondicionar sus lugares de descanso con mantas, cuchas elevadas del suelo o reparos que ayuden a conservar el calor corporal.

Asimismo, se pidió prestar especial atención a los cachorros, animales adultos mayores y mascotas de pelo corto, ya que son los más vulnerables ante las bajas temperaturas y requieren mayores cuidados durante esta época del año.

Otro punto clave es garantizar una correcta alimentación e hidratación. Aunque el clima sea frío, los animales deben contar siempre con agua limpia y fresca, verificando que no se congele si permanece en exteriores.

También se recordó la importancia de mantener al día las vacunas, desparasitaciones y controles veterinarios, como parte del cuidado integral de los animales de compañía.

Por último, se solicitó extremar las precauciones antes de encender los vehículos, ya que muchos gatos suelen refugiarse en motores o cerca de las ruedas para protegerse del frío. En ese sentido, se recomienda revisar el automóvil o golpear suavemente el capó antes de ponerlo en marcha.

Las recomendaciones buscan promover el cuidado responsable y prevenir enfermedades o situaciones de riesgo durante la temporada invernal.

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