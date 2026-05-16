Convocan a sumarse al registro de donantes de médula ósea

Miles de personas atraviesan cada año enfermedades hematológicas que requieren tratamientos complejos y, en muchos casos, un trasplante de médula ósea para continuar luchando por su vida. Frente a esta realidad, se continúa impulsando la incorporación de nuevos donantes voluntarios al Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH).

El trasplante de médula ósea representa para muchos pacientes la posibilidad de acceder a una nueva oportunidad. Sin embargo, encontrar una persona compatible puede llevar tiempo y, en ocasiones, resultar muy difícil. Por eso, cada nuevo donante registrado aumenta las chances de quienes hoy esperan una compatibilidad para seguir adelante.

Desde el sistema nacional de donación se trabaja permanentemente para ampliar la red solidaria que permite conectar donantes con pacientes tanto de Argentina como de distintos países del mundo. Detrás de cada inscripción hay un gesto de compromiso y empatía que puede cambiar la vida de otra persona.

La donación de médula ósea es voluntaria, gratuita y solidaria. Muchas veces, quienes se inscriben pueden convertirse en la única posibilidad de trasplante para alguien que atraviesa una situación crítica de salud.

Los requisitos para registrarse son tener entre 18 y 40 años y gozar de buen estado de salud. La inscripción puede realizarse mediante una donación de sangre o a través de un hisopado bucal. En caso de resultar compatible con un paciente, el Registro Nacional se comunica con el donante para avanzar con el proceso correspondiente.

Desde CUCAI Tierra del Fuego recuerdan que donar médula ósea no solo significa donar células, sino también brindar esperanza, oportunidades y futuro a quienes más lo necesitan.

Las personas interesadas en obtener más información o iniciar el trámite de inscripción pueden comunicarse a través del correo electrónico [email protected], a los teléfonos 02901-591183 o 02901-591100 interno 1442, o acercarse a la sede ubicada en Alem 629 de la ciudad de Ushuaia.