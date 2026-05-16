Un vehículo se incendió sobre la Ruta 3

Durante la madrugada de este sábado se produjo un incidente vehicular sobre la Ruta Nacional N° 3, a la altura de calle Islas Malvinas al 3100, donde un automóvil sufrió un incendio que provocó importantes daños materiales.

El hecho fue reportado alrededor de las 6:30 horas y motivó la intervención de efectivos policiales y dotaciones de Bomberos de Policía y Voluntarios, quienes lograron controlar rápidamente las llamas para evitar que el fuego se propagara.

En el lugar se constató que el vehículo involucrado, un Volkswagen Fox, presentaba daños ocasionados por el foco ígneo. De acuerdo a las primeras averiguaciones, el siniestro se habría originado a raíz de desperfectos mecánicos.

Afortunadamente no se registraron personas lesionadas. Personal policial lleva adelante las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.