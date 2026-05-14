Criticas contra la gestión de Martín Perez por los salarios municipales

El reciente anuncio salarial realizado para los trabajadores municipales de Río Grande no logró desactivar el fuerte descontento que existe dentro de distintas áreas del Municipio. Por el contrario, muchos empleados apuntan directamente contra la gestión del intendente Martín Perez y cuestionan la falta de respuestas concretas ante la crisis económica que atraviesan las familias municipales.

Aunque se informó un incremento del 4,5% para las categorías municipales y se establecieron pisos salariales de 1.200.000 pesos para agentes con secundario y 1.100.000 pesos para quienes no lo poseen, trabajadores sostienen que los números “quedaron totalmente desfasados” frente al costo real de vida en Río Grande.

Las categorías difundidas, entre la 10 y la 24, muestran salarios que rondan entre los 734 mil y 810 mil pesos, cifras que muchos consideran insuficientes para afrontar alquileres, alimentos, servicios y transporte. “Los aumentos llegan tarde y siempre por detrás de la inflación”, expresan empleados municipales que aseguran que el deterioro económico ya impacta de lleno en la vida cotidiana de cientos de familias.

El enojo también se traslada en distintos sectores cuestionando que desde la gestión se destaquen anuncios salariales mientras la realidad de los trabajadores sigue siendo cada vez más complicada. En ese contexto, crecen las críticas hacia la administración de Martín Perez, a la que acusan de estar alejada de la realidad que viven los empleados municipales día a día.