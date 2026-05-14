Preocupación en escuelas de Río Grande por la falta de insumos para la copa de leche

Varias instituciones educativas de Río Grande encendieron la alarma en las últimas horas tras informar que no cuentan con los insumos necesarios para sostener el servicio de copa de leche destinado a estudiantes. La situación generó preocupación entre docentes, directivos y familias, quienes advirtieron sobre el impacto que esta medida tiene en medio del difícil contexto económico que atraviesan numerosos hogares fueguinos.

Desde distintos sectores educativos señalaron que el problema afecta a estudiantes que diariamente dependen de ese acompañamiento alimentario durante la jornada escolar. Además, remarcaron que la falta de provisión se suma a otros reclamos vinculados al estado de los edificios escolares, demoras en tareas de mantenimiento y la situación salarial de la docencia.

A través de redes sociales, el gremio docente SUTEF manifestó públicamente la situación y cuestionó las políticas de ajuste sobre el sistema educativo provincial. Desde el sindicato reclamaron respuestas urgentes para garantizar alimentos en las escuelas y advirtieron sobre las dificultades que atraviesan numerosas familias en la provincia.

También solicitaron que se priorice la inversión en educación pública y que se tomen medidas inmediatas para restablecer el servicio alimentario en todos los establecimientos afectados.

Hasta el momento, las instituciones que habrían reportado faltante de alimentos son el Colegio Antártida Argentina, Padre Zink, Haspen, CPET, Polivalente, Guevara, Soberanía Nacional, Jardín Nº 21, Wikam, Favaloro, Maradona y la Escuela Nº 43.